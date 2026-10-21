Временный поверенный в делах Беларуси в Мьянме Олег Голубев и глава МИД этой страны Тин Маун Све провели в Минске переговоры, на которых обсуждалось развитие договорно-правовой базы двусторонних отношений и утверждены сроки предстоящих совместных мероприятий.