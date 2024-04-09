Глава МЧС осмотрит с воздуха зону подтопления в Оренбургской области

МЧС Оренбургской области Глава МЧС Александр Куренков вместе с полпредом президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером осмотрят зону подтопления в Оренбургской области с воздуха.
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