США передали Украине «новейшую партию оружия», датированную XVI-V веком до нашей эры

Передача артефактов прошла на торжественной церемонии в посольстве Украины в США 10 марта. Как сообщает «Рамблер» со ссылкой на американский журнал Foreign Policy, таможня США передала Украине древнее оружие, обнаруженное в посылке из России.
Передача артефактов прошла на торжественной церемонии в посольстве Украины в США 10 марта. Как сообщает «Рамблер» со ссылкой на американский журнал Foreign Policy, таможня США передала Украине древнее оружие, обнаруженное в посылке из России.
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