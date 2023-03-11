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США передали Украине «новейшую партию оружия», датированную XVI-V веком до нашей эры

США передали Украине «новейшую партию оружия», датированную XVI-V веком до нашей эры

Передача артефактов прошла на торжественной церемонии в посольстве Украины в США 10 марта. Как сообщает «Рамблер» со ссылкой на американский журнал Foreign Policy, таможня США передала Украине древнее оружие, обнаруженное в посылке из России.

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