Минобороны: ВС РФ уничтожили две пусковые установки Patriot на аэродроме Украины

Вооруженные силы РФ атаковали авиационную технику на одном из аэродромов Украины, точное местоположение которого не указывается, в результате чего были уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.
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