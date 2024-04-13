На развитие беспилотных авиационных систем в Поморье направят 359 миллионов рублей

В ближайшие два года деньги на эти цели направят из средств консолидированного бюджетаВ ближайшие два года деньги на эти цели направят из средств консолидированного бюджетаОб этом в своём телеграм-канале сегодня сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
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