На развитие беспилотных авиационных систем в Поморье направят 359 миллионов рублей

В ближайшие два года деньги на эти цели направят из средств консолидированного бюджетаВ ближайшие два года деньги на эти цели направят из средств консолидированного бюджетаОб этом в своём телеграм-канале сегодня сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.