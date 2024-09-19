Британия обратилась с призывом к Израилю и «Хезболле»

Отказаться от начала боевых действий, установив режим прекращения огня, призывает Британия Израиль и ливанскую шиитскую организацию «Хезболла», заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми 19 сентября, сообщает агентство Reuters.
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