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Британия обратилась с призывом к Израилю и «Хезболле»

Британия обратилась с призывом к Израилю и «Хезболле»

Отказаться от начала боевых действий, установив режим прекращения огня, призывает Британия Израиль и ливанскую шиитскую организацию «Хезболла», заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми 19 сентября, сообщает агентство Reuters.

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