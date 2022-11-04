В Уссурийске одну из дорог на Междуречье перекроют до конца ноября

В Уссурийске продолжаются работы по прокладке трубопровода тепловой сети на Междуречье. В связи с этим одна из улиц микрорайона будет перекрыта до конца месяца, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на соответсвующее постановление администрации УГО.