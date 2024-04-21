Как не заболеть на курорте Мы в Сочи любим и уважаем туристов, но нам горько от того, когда они отдают своё тело отдыху на всю катушку, а после страдают от переизбытка солнца, еды, воды и прочего.
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Как не заболеть на курорте Мы в Сочи любим и уважаем туристов, но нам горько от того, когда они отдают своё тело отдыху на всю катушку, а после страдают от переизбытка солнца, еды, воды и прочего.