❗️2 человека погибли и 2 пострадали при атаке украинских БПЛА на Краснодарский край, сообщил губернатор.
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❗️2 человека погибли и 2 пострадали при атаке украинских БПЛА на Краснодарский край, сообщил губернатор.
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