«Питтсбург» проиграл 4 из последних 5 матчей, пропуская не менее 4 шайб при поражениях. Клуб идет 15-м на Востоке

Сегодня «Пингвинс» проиграли «Оттаве» (2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. На отрезке из 5 матчей у команды 4 поражения, причем во всех проигранных матчах было пропущено не менее 4 шайб.