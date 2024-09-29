ОАЭ обвинили Судан в нанесении удара по резиденции главы дипмиссии в Хартуме

Объединенные Арабские Эмираты обвинили суданскую армию в причастности к авиаудару по резиденции главы дипмиссии ОАЭ в Хартуме в свете конфликта между двумя странами из-за поддержки повстанцев из «Сил быстрого реагирования».
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