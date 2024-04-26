Жирная и сладкая еда в подростковом возрасте ухудшают память

Ученые провели исследования, которые показали, что вредная пища сильно влияет на память Информация о том, что употребление «мусорной еды» в молодом возрасте может серьезно повлиять на механизмы памяти, была представлена эндокринологом Зухрой Павловой в ее Телеграмм-канале.