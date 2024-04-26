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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Жирная и сладкая еда в подростковом возрасте ухудшают память

Ученые провели исследования, которые показали, что вредная пища сильно влияет на память Информация о том, что употребление «мусорной еды» в молодом возрасте может серьезно повлиять на механизмы памяти, была представлена эндокринологом Зухрой Павловой в ее Телеграмм-канале.

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