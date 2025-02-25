Хрустальный «гробик»: провал стеклянных бронежилетов для ВСУ Ирэн ОрлонскаяВ последние дни в рядах Вооруженных сил Украины возникло недовольство по поводу новых бронежилетов, которые вместо защиты представляют собой опасность для бойцов.
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