РЖАКА

187 250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jlija S
    Никогда ничего такого не ела. Родилась в 1976, поэтому в моем детстве мама такие продукты не покупала. Не в почете та...Рассказал внукам ...
  • Samarium
    Пирожки по форме и стоили 4 копейки штука....Сейчас таких вообще нет....Рассказал внукам ...
  • Павел Соколенко
    Газ и тормоз местами перепутаны.Перепутал жизенны...

Не все советские лимонады считаю вкусными – вспомнил напитки, которые на дух не переносил

Не все советские лимонады считаю вкусными – вспомнил напитки, которые на дух не переносил

Внуки в магазине все время просят лимонады с иностранными названиями, их не привлекают традиционные «Груша», «Ситро», «Саяны», «Крем-сода».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх