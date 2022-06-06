Не все советские лимонады считаю вкусными – вспомнил напитки, которые на дух не переносил

Внуки в магазине все время просят лимонады с иностранными названиями, их не привлекают традиционные «Груша», «Ситро», «Саяны», «Крем-сода».
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