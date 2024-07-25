ФСБ задержала жителя Хабаровска за сбор данных о ВС РФ для разведки Украины

Хабаровск, 25 июля, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность жителя Хабаровска, собиравшего для военной разведки Украины информацию о российских военных.
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