❗️ Ночью дежурными средствами ПВО уничтожены 13 БПЛА над Черным морем Минобороны РФ Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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❗️ Ночью дежурными средствами ПВО уничтожены 13 БПЛА над Черным морем Минобороны РФ Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.