Росавиация ввела временные ограничения для аэропорта Геленджика

Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика, Краснодарский край.
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