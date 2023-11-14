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Минюст исключил отмену моратория на смертную казнь в РФ

Минюст исключил отмену моратория на смертную казнь в РФ

Многие, очень многие люди требуют восстановления в России института смертной казни.Перед глазами пример Белоруссии, где, согласно принятому 9.

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Комментарии
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Boleslav Buljanowskij
Што вы, што вы, какой расстрел? А вдруг меня завтра к этому привлекут... Так что заранее надо подумать, как свою жизнь сохранить и приукрасить...
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9 час.
Кошмар
Короче, Минюст надо трясти. Там сплошь миллионеры работают. А заодно и Конституционный суд.
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6 час.
Кошмар
Логинов озвучил точку зрения начальника, министра юстиции  Константи́на Чу́йченко.
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6 час.

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