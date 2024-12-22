Татарстанским предпринимателям разъяснили налоговые нововведения, вступающие в силу с 1 января 2025 года

В связи с вступлением с 1 января 2025 года в силу новых требований налогового кодекса юристы Общественной приемной Уполномоченного при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева провели вебинар, в ходе которого разъяснили наиболее важные положения нововведений.
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