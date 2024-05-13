25 часов: почему естественные сутки человека длятся дольше астрономических

С момента своего рождения человек привыкает, что существует утро, день, вечер и ночь. Соответственно в организме настраиваются биологические ритмы, которые согласовывают во времени все процессы жизнедеятельности.
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