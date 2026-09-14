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Суть Событий

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Ксения Бородина крестила дочь от Омарова - тот заявил, что не был в курсе

Ксения Бородина крестила дочь от Омарова - тот заявил, что не был в курсе

Ксения Бородина недавно крестила младшую дочь Теону, рожденную в браке с Курбаном Омаровым. Отец девочки, однако, утверждает, что не знал о таких намерениях бывшей супруги.

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