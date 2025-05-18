"Хакер": CVE-2025-4664 позволяла хакерам красть авторизационные данные из Chrome

Компания Google выпустила срочное обновление для своего браузера Chrome, направленное на устранение критической уязвимости, которая могла позволить злоумышленникам похищать конфиденциальные данные пользователей и потенциально приводить к полному захвату аккаунтов.
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