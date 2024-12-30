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Царьград

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Израиль: Сирены тревоги в Рамле из-за запуска снаряда из Йемена

Израиль: Сирены тревоги в Рамле из-за запуска снаряда из Йемена

В центре Израиля, в городе Рамла, были активированы сирены воздушной тревоги. По данным израильской системы оповещения, тревога распространилась на значительную часть региона.

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