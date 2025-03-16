Что сделать в марте, апреле и мае, чтобы малина взорвалась ягодами? Пошаговая инструкция «Правильная обрезка, подкормка и защита — три кита, на которых держится урожай малины» Весна — критический период для малины: от ухода в это время зависит, насколько щедрым… Весенний уход за малиной: секреты богатого урожая .