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Число происшествий на водоемах Татарстана снизилось, но количество смертей выросло

Число происшествий на водоемах Татарстана снизилось, но количество смертей выросло

В Татарстане стало меньше происшествий на воде. В этом году их было 61, а в прошлом – 82. Об этом рассказал Юрий Венедиктов на брифинге в Кабинете Министров РТ, посвященном соблюдению правил плавания на маломерных судах.

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