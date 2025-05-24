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Вильфанд: купальный сезон начнется на юге европейской России с середины июня

Вильфанд: купальный сезон начнется на юге европейской России с середины июня

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС, что температура воды в Черном море на курортах юга России станет комфортной для купания не раньше середины июня, в Крыму - чуть позже.

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