Вильфанд: купальный сезон начнется на юге европейской России с середины июня

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС, что температура воды в Черном море на курортах юга России станет комфортной для купания не раньше середины июня, в Крыму - чуть позже.
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