Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян. Это уже второй его известный визит в КНДР в должности секретаря Совета безопасности РФ, а не министра обороны.
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Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян. Это уже второй его известный визит в КНДР в должности секретаря Совета безопасности РФ, а не министра обороны.
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