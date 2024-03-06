В Москве мужчина, женщина и собака набросились на прибывших к ним полицейских

Пресс-служба Главного Управления МВД РФ по городу Москве сообщает, что на сотрудников полиции, которые прибыли на вызов в одну из московских квартир, набросились стаффордширский терьер, а также мужчина и женщина, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.