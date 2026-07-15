АПКИТ: компании усилят защиту данных от утечек в 2026 году

Николай Комлев из АПКИТ прокомментировал данные о снижении утечек данных в 2026 году. Он отметил, что компании активно обучают сотрудников и инвестируют в безопасность, но социальная инженерия остается лазейкой для злоумышленников.
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