Лавров раскрыл детали готовящегося к подписанию договора о партнёрстве с Ираном

Договор о всеобъемлющем партнёрстве между Россией и Ираном, который будет подписан в ближайшее время, предусматривает более тесную кооперацию в сфере обороны и безопасности на региональном и глобальном уровне, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.