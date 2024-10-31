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Лавров раскрыл детали готовящегося к подписанию договора о партнёрстве с Ираном

Лавров раскрыл детали готовящегося к подписанию договора о партнёрстве с Ираном

Договор о всеобъемлющем партнёрстве между Россией и Ираном, который будет подписан в ближайшее время, предусматривает более тесную кооперацию в сфере обороны и безопасности на региональном и глобальном уровне, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.

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