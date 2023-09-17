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LATimes: Победа России в СВО станет катастрофой для США

LATimes: Победа России в СВО станет катастрофой для США

По оценкам американской газеты Los Angeles Times, победа России в украинском конфликте будет катастрофой для Соединенных Штатов.

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Комментарии
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Валерий Ворожищев
Лицемеры мировых паразитов руками полоумных хохлов устроили бойню по уничтожению России. Главная их ставка рассчитана на  внутренних врагов, то есть на государственный переворот в стране. Либералы разных мастей глубоко засели во власти, начиная с самого ближнего окружения Путина и далее по всей цепи. Меня беспокоит то, что творится в прокуратурах, начиная от городских и районных и до Генеральной прокуратуры. На собственном опыте 8-летней борьбы за своё право собственности, которую банда с помощью полиции, суда, прокуратуры вопреки п. 3, ст. 35 Конституции РФ узаконила. Общаясь с низшими прокурорами, начальниками РУВД обращаю внимание на то, что у них полное отсутствие какого-либо интеллекта, наглое нарушения всяких законов и круговая порука защиты своих служебных мундиров. О чём это говорит? Требуется полное переформатирование всей правоохранительной системы России, без чего нам никакой победы не видать.
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2 час.
Валерий Ворожищев
Взгляните на этого &quot;красавчика&quot;, который устроил полицейский беспредел в России.
Ответить
2 час.

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