Карло Анчелотти высказался о возможности тренировать сборную Италии в будущем

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассуждает о перспективе возглавить сборную Италии. Он отмечает, что национальная команда уже находится в надежных руках у Лучано Спаллетти, а также причисляет себя к старому поколению тренеров.
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