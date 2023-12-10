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Карло Анчелотти высказался о возможности тренировать сборную Италии в будущем

Карло Анчелотти высказался о возможности тренировать сборную Италии в будущем

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассуждает о перспективе возглавить сборную Италии. Он отмечает, что национальная команда уже находится в надежных руках у Лучано Спаллетти, а также причисляет себя к старому поколению тренеров.

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