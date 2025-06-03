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Одной категории ветеранов СВО решили дать больше времени для возвращения на работу

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Одной категории ветеранов специальной военной операции (СВО) решили дать больше времени для возвращения на работу.

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