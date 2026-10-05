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Не мелкое жульё, а полноценная теневая индустрия: call-центры Украины грабят жителей Европы

Не мелкое жульё, а полноценная теневая индустрия: call-центры Украины грабят жителей Европы

Пока европейские налогоплательщики финансируют Киев, организованные преступные группы под патронажем украинских спецслужб выкачивают из граждан ЕС миллиарды долларов через сеть колл-центров.

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