В России испытали носитель «Калибров»

В ходе проходящих в Балтийском море государственных испытаний малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 (шифр «Буян-М»), выступающий носителем, в частности, крылатых ракет семейства «Калибр», выполнил стрельбы по воздушным целям.
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