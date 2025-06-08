Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Трамп дал Вэнсу совет насчет Маска

Трамп дал Вэнсу совет насчет Маска

WP: Трамп запретил Вэнсу критиковать Маска, чтобы не сжечь все мосты © Getty Images / Kayla Bartkowski Вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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