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Царьград

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В Краснодаре прогремел хлопок: власти сделали заявление

В Краснодаре прогремел хлопок: власти сделали заявление

Жителям Краснодара, которые ночью 9 октября слышали громкий хлопок в небе, в ЕДДС заявили, что сведений о взрывах и разрушениях в городе не поступало, а сигналы опасности сейчас не действуют.

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