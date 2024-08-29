Оказывается Дуров был 50 раз в РФ после того как он, типа, отрекся от неё и уехал навсегда

ЭЛЕОНОРА СОЛОВЬЕВА Живет по принципу - "не мы такие, жизнь такая" и "ничего личного, просто бизнес". Лозунги предателей, воров. Если б взорвали в машине его жену и детей, как сделали с Дашей Дугиной, сдал бы всех хохлов (и не только) мира . ЧМО.

АС Анна Сергань Нахер он нужен, что бы за него еще переживать. Значит надо уйти с телеги. Что бы обнищал малость. Может тогда поймет