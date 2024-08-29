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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Оказывается Дуров был 50 раз в РФ после того как он, типа, отрекся от неё и уехал навсегда

Оказывается Дуров был 50 раз в РФ после того как он, типа, отрекся от неё и уехал навсегда

Выскажусь по аресту Дурова ВЛАДИСЛАВ  ШУРЫГИН Во всей этой истории меня волнует ровным счётом только одно - то, что сегодня в "телеге" собрана не только переписка большей части наших чиновников всех уровней, куда они были вынуждены откочевать после того, как стало окончательно понятно, что Вацап это насквозь "дырявый" мессенджер, контролируемый американскими спецслужбами, но главное потому, что на "телеге" сегодня сидит, примерно, 80% всего боевого управления уровня батальон - полк(бригада) - дивизия СВО.

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Комментарии
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ЭЛЕОНОРА СОЛОВЬЕВА
Живет по принципу - &quot;не мы такие, жизнь такая&quot; и &quot;ничего личного, просто бизнес&quot;. Лозунги предателей, воров.  Если б взорвали в машине его жену и детей, как сделали с Дашей Дугиной, сдал бы всех хохлов (и не только)  мира . ЧМО.
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10 час.
АС
Анна Сергань
Нахер он нужен, что бы за него еще переживать. Значит надо уйти с телеги. Что бы обнищал малость. Может тогда поймет
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8 час.
Мила Терехова
Он давно не россиянин. У него 2 других гражданства. Пусть они за него и переживают. Я не считаю его предателем. Он не опускался до помоев на Россию. Менять гражданство у нас не криминал. Мы свободная страна. Но теперь ожидать поддержку от России глупо.
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1 час.

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