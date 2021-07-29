Женские страсти

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Пощечина мужчине от женщины: что она может означать

Пощечина мужчине от женщины: что она может означать

Пощечина мужчине от женщины — сегодня явление весьма редкое. Но если это происходит, значит, на то имеются веские причины.

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Кто Где
Если пощечина это "всего-лишь" приглашение, то какие будут отношения с такой начальницей? Хоть без БДСМ?
Rustam Kuchkarov
Пощёчина может означать и прощение. В присутствии солидной дамы я высказался при помощи ненормативной лексики в отношении третьего лица. Дама сказала мне, что это недопустимо в её присутствии. Я попросил извинения, она приказала встать на колени и дала мне лёгкую пощечину, после чего дала мне руку для поцелуя. После почтительного поцелуя, она сказала, что я прощен.
Vladimir
Это зависит "от какой женщины"... Я прожил 68 (через 2 месяца будет 69 лет)... всякое было в моей жизни, но пощёчны получал только, кажется в 5 или 6 классе, когда девочки - тренировались на друзьях... Было страшно не приятно, но не отвечали "ВЗАИМНОСТЬЮ" до тех пор когда один из нас "ОТВЕТИЛ" - после этого пощёчин больше не было.... Я (сейчас) думаю, что это было "САМОУТВЕРЖДЕНИЕ" мальчиков и девочек.... Больше ни я - никому, ни мне - никто!!!!

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