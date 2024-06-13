Обида ВСУ на Starlink, дезертиры в ВС РФ, намек Медведева: что будет дальше

Дмитрий МедведевВчера 368 прочитали Вооруженные силы Украины ищут альтернативу системе связи Starlink после нескольких инцидентов, в Минобороны Шри-Ланки сообщили о побеге 22 бойцов, которые якобы вступили в ВС РФ, а заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в День России поздравил соотечественников с «вхождением» Украины в состав страны — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.