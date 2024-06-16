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«Зело казанский орех крепок»: укрепления ханской Казани против московских войск

«Зело казанский орех крепок»: укрепления ханской Казани против московских войск

В течение XV–XVI столетий три московских государя поочередно отправляли рати на «град многолюдный казаньской», чтобы обуздать поволжских татар, прекратить их набеги на пограничные территории и захват полона, а также включить ханство в русскую орбиту.

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