Театр абсурда
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Театр абсурда

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Киевские реалии. Боязнь бомбежек и новый виток обеднения

Киевские реалии. Боязнь бомбежек и новый виток обеднения

Политнавигатор Полтора месяца Киев жил без российских бомбардировок. Если быть точным, то 44 дня.

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