Всё ещё считаете, что что-то изменится в нашу сторону и мы снова ощутим себя хозяевами? Как бы не так.
«Довыпендривались? Теперь ясно, почему у нас мигранты такие наглые»: жёсткие слова Михеева (я их разделяю)
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Удивляюсь я этим хвалёным аКспердам вставляющих"свои" 5 копеек в любом месте...Хотя, назвав он причину создвшего положения,то мог бы лишиться"хлебного"местечка.А так,приглашают везде,чего то говорит,что на слуху у многих,ну и зарабатывает себе"на хлебушек с..."
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13 час.
Rabiga Rafikova
Неужели не понятно, что история с 12-летней девочкой - выдумка. Каждый день вспоминают одно и тоже: Котельники, скальп, девочка. Может, уже хватит позориться? Ведете себя как нацики на Украине.
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12 час.
Александр Рожков
И ни каких диаспор!
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10 час.
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