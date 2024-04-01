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Правительство Латвии не может найти нового главу МИД

Правительство Латвии не может найти нового главу МИД

Одним из самых актуальных вопросов, который назрел сегодня в Латвии – кто станет новым главой МИД страны? Да, кто же на новенького? Прежний глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, к счастью для многих латвийцев, дорабатывает последние деньки – 10 апреля на пост главы министерства иностранных дел ЛР должен вступить другой человек – кто? В этом и вопрос… Американец Кришьянис Кариньш «происходит» из националистической партии «Новое Единство», а это значит, что новый руководитель МИД должен быть из этой партии… Но все дело в том, что данная партия не может пока предложить реальную кандидатуру! Справедливости ради отметим, что в кулуарах правительства Латвии упорно ходили слухи, что главой МИД будет некая Занда Калниня-Лукашевица, которая «служит» вице-спикером парламента, да и ранее работала в министерстве иностранных дел, но… Члены партии «Новое Единство» опасаются, что как только г-жу Калниню-Лукашевицу назначат на данный пост, то дипломатический корпус Латвии «взбунтуется» - почему? Все дело, видимо, в характере дамы – когда г-жа Калниня -Лукашевица служила в МИД, то на нее буквально сыпались жалобы от сотрудников… Совсем недавно я разговаривала со своей подругой-депутатом парламента и спросила ее о г-же Калнини-Лукашевице – мол, как она оценивает ее… Ответ был конкретный – «Это кошмар и ужас! Как такое можно на пост главы МИД «сажать».

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