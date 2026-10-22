Уголовное дело по статье о нарушении запрета на благотворительность во время выборов возбуждено после распространения в соцсетях видео, на котором кандидат в руководители общины Масис от «Гражданского договора» Ованнес Акопян обещает ребёнку телефон, а тот призывает голосовать за него.