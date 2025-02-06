Смелые шаги Трампа: Газа, Глобализм и цинизм

Трамп продолжает проводить свою международную политику, в которой цинизм достигает своего пика. Очевидно, что глобалистские элиты выбрали самую крайнюю форму неолиберализма, которая доведена до своих границ, опустошённая лицемерием и «ценностями», за которыми она скрывает свою нечистую совесть.