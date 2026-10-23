«Мне здорово досталось». Ландо Норрис – о разборе столкновения с ПиастриОткрытый источникДействующий чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис рассказал о командных договорённостях McLaren перед Гран При США после его столкновения с напарником Оскаром Пиастри на предыдущем этапе в Сингапуре.