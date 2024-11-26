Возглавляемая США коалиция 16 раз нарушила воздушное пространство Сирии

Российские военные за прошедшие сутки выявили 16 нарушений сирийского воздушного пространства со стороны авиации коалиции во главе с Соединенными Штатами, сообщил на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан I ранга Олег Игнасюк.