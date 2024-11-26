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Возглавляемая США коалиция 16 раз нарушила воздушное пространство Сирии

Российские военные за прошедшие сутки выявили 16 нарушений сирийского воздушного пространства со стороны авиации коалиции во главе с Соединенными Штатами, сообщил на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан I ранга Олег Игнасюк.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Пора им &quot;шлёпанцами&quot; по морде получить!
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15 час.

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