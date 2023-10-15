smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 507 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Юткин
    Они и на немцах нажились во время войны. Свои виноградники надо поднимать. Вино на радость на дано.Ассоциация виноде...
  • Grandad
    По окончании 2й мировой войны США предлагали России остров Хоккайдо в качестве боевого трофея. Сталин отказался - не ...Отказавшийся от О...
  • Владимир Лозовенко
    Гнида рыжаяЧубайс, сбежавший...

Рубль послушался президента: каким будет курс до конца года

Рубль послушался президента: каким будет курс до конца года

Президент РФ Владимир Путин 13 октября рассказал о причинах, по которым он подписал указ об обязательной продаже валютной выручки: для бюджета нашей страны нужно, чтобы курс доллара был «чуть-чуть пониже».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх