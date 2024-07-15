Баштад (ATP). 1-й круг. Котов сыграет с Гарином, Норри – с Коваликом

Сетка турнира здесь. Nordea Open Баштад, Швеция 15 – 21 июля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт Первый круг Павел Котов (Россия) Кристиан Гарин (Чили) Дата проведения 15 июля, 16.
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